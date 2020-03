Valorant: el juego ya estaría listo para descargarse y las primeras impresiones son positivas

Uno de los juegos más esperados este 2020 es Valorant. El próximo juego de Riot Games, que fue anunciado en el 2019, y que será un FPS que buscará competir contra Counter Strike y Overwatch.

En lo que va del año Riot Games ha estado revelando a los personajes que encontraremos en el juego, así como sus habilidades, pero no nos reveló siquiera un pequeño indicio de cuando sería lanzado la beta oficial del juego. Aunque, parece ser que este llegará pronto por una pequeña filtración que ocurrió el día de hoy.

Resulta que el usuario de Twitter conocido como @Slasher, compartió una publicación en donde se ve que, en la página de Riot Games ya está disponible el Beta del juego y un escudo anti-trampas.

A pesar de esto, todavía no es posible registrarse en el juego.

the Valorant beta client and Vanguard anti-cheat has been found publicly available to download on Riot's website no you cannot log into Valorant without a whitelisted account so you can stop now pic.twitter.com/qTB7L9ml5i

Esta publicación coincide con unos tweets pasados en los que contaba que el beta ya había sido probado por algunos jugadores de esports profesionales y que habían tenido una experiencia positiva con el juego.

this of course is after only 2 hours of beta test playtime and it's way too early to really see how Valorant will play, but all of the players i've spoken to are longtime veteran FPS players that come from a wide variety of games including CS, OW, R6, Apex, and Fortnite