Counter Strike: jugadores rompen nuevo récord en CS: GO

Mientras veiamos como Counter-Strike: Global Ofensive enumeraba en silencio más de 1,31 millones de jugadores activos, los jugadores estaban mucho más preocupados por otra cosa: ¿Tengo el Agente que quiero?

Los precios se dispararon cuando los fanáticos se dieron cuenta de que el grupo de agentes de Counter-Strike en realidad podrían ser coleccionables en lugar de cartas intercambiables.

De hecho, Counter-Strike no ha visto nada como esto antes. Anteriormente, cada operación venía con un solo caso que caería de los rangos semanales de los jugadores. Shattered Web, por otro lado, técnicamente tiene cuatro casos.

Si bien el jugador solo puede comprar y abrir uno de ellos cuando lo desee, el formato de pase de batalla de Web incluye tres estuches adicionales que dejarán caer armas en puntos predeterminados del pase.

Aquí es donde entran los agentes. Mientras el arma que cae de la colección sirve para mantener la economía en movimiento en su ciclo de compra, artesanía y venta, los Agentes proporcionan la moneda de alto costo.

Hasta hoy, la mayoría no estaba al tanto o no se daba cuenta de que los agentes no caen. Los jugadores no pueden abrirlos en una caja o intercambiar con los populares de alto nivel como Romanov o el primer personaje femenino de CSGO, Ava.

Es posible que estos agentes nunca vuelvan a visitar CSGO

Los agentes vienen con el pase de batalla, pero sin gastar dinero real es realmente imposible recolectar cada uno de ellos. Y dado que los Agentes no abandonan ningún mecanismo que hayamos visto, es fácil suponer que una vez que finalice la Operación Web, la oportunidad de adquirir este conjunto de agentes también finalizará.

Muchas personas se dieron cuenta de eso hoy y acudieron en masa a la tienda de steam, sobrecargando y en un punto bloqueando el servidor de items de CSGO que devuelve la información sobre los artículos. Ava, por ejemplo, promedió alrededor de $ 9 en las últimas semanas.

Actualmente tiene el exorbitante costo de $ 90, mostrando un aumento masivo del 1000% en el precio. La gente también pagó eso. Romanov alcanzó el 70% mientras que incluso los Agentes que se encontraban en territorio de un centavo lograron grandes ganancias en su posición.

A pesar del colapso del servidor de items y que el sistema estaba tan sobrecargado que apenas podía mostrar los precios correctos, los gráficos dicen que las personas compraron agentes de 20% a 1000% más de lo que lo hicieron un día antes. Fue un pánico loco cuando los jugadores compraron y compraron hasta bloquear el servidor.

Los coleccionables como este, a pesar de su precio, son un sorteo que mantiene a los jugadores dentro del juego y fuera de los competidores. Valve realmente ha pensado en esto.

Con el nuevo récord de Counter-Strike en los libros y algunos bolsillos cargados con su botín de agentes de almacenamiento mientras eran baratos, la base de jugadores está esperando impaciente por más contenido. Y podría estar a la vuelta de la esquina en forma de Counter-Strike en Source 2.

Fuente: win.gg

