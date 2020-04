Dota 2: ¿Qué pasará con los jugadores de Pain Gaming después de la separación del equipo?

Ayer Pain Gaming realizó un anuncio que agarró por sorpresa a todos los seguidores del Dota 2 sudamericano. La organización brasilera decidió liberar a su equipo de Dota 2 con el que participó en las últimas clasificatorias del Dota Pro Circuit.

Esto se anunció a través del Twitter oficial de Pain Gaming.

La organización no explicó las razones de esta decisión aunque, las razones podrían ser que, debido a la coyuntura, no veían como algo viable seguir manteniendo una organización de Dota 2 que en las últimas clasificatorias no había conseguido buenos resultados.

Por otro lado, se hacía bastante rara la ausencia de esta gran organización en los diferentes torneos regionales que se venían haciendo en estas épocas.

Realmente es muy difícil saber que será de la vida de los cinco jugadores de la organización, aunque, gracias a algunas publicaciones en las redes sociales de estos, podemos hacernos una idea.

El mensaje que más sorprende es el de Mandy pues, unas cuantas horas después del anuncio de la separación del equipo, publicó en su Twitter un mensaje diciendo que en breve diría cuál sería su futuro profesional.

Por otro lado, Kignrd publicó un mensaje mucho más confuso el día de hoy donde decía que lo que se venía era para “Joder”. Esto se podría entender que tiene planeado juntar un equipo con el que “joderá” a todos sus rivales.

El último en publicar algo fue Dunha, que publicó en su Twitter un mensaje diciendo que se encontraba como agente libre y se encontraba en búsqueda de un equipo de Dota 2 en la región de SA o NA.

Free agent/Looking for team!

Able to play Sa/Na region ( still working on my english )

Interested parties can contact me via dm or by email > kauegabriel222@gmail.com



RT's are appreciated !