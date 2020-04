Dota 2: MATUMBAMAN después de perder la Divine Rapier: "Si, mi equipo no me protegió para nada."

Team Secret, como en todo torneo en el que participa, viene dando la hora en la ESL One Europa & CIS online de Dota 2.

Ayer, el equipo dirigido por Puppey, se enfrentó a Natus Vincere en un enfrentamiento que dejó grandes recuerdos y que es uno de los mejores hasta la fecha en este torneo.

A pesar de esto, hubo un hecho que llamó bastante la atención y no ocurrió precisamente durante la partida. Si no que ocurrió una vez Team Secret se llevó la partida 2-0 en contra de NAVI.

Resulta que los presentadores de la ESL decidieron entrevistar a MATUMBAMAN después de conseguir la victoria y le hicieron una pregunta relacionada al siguiente clip.

Como se ve en el video, MATUMBAMAN estaba jugando con Medusa cuando le llega su primera Divine Rapier. Acto seguido, ellos deciden pushear el segundo set de barracas de NAVI pero la Medusa se encontraba muy adelantada, por lo que NAVI decidió utilizar todo lo que tenían contra ella y terminaron matándola a menos de 1 minuto de conseguir la Divine Rapier.

Los presentadores bastante intrigados, preguntaron qué pasó durante esa pelea.

MATUMBAMAN respondió lo siguiente:

Ladies and gentlemen, @MATUMBAMAN aka "I don't know I have brain damage, team didn't protect me well enough" 🙏#SecretDota #ESLOne pic.twitter.com/4IQtQLWPrb