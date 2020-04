Dota 2: Loda, sobre los cambios en Alliance: "La alineación estuvo dividida por un buen tiempo"

Hace unos cuantos días, a todos nos agarró por sorpresa la noticia de que Alliance, uno de los equipos de Dota 2 más reconocidos en la historia, realizaría algunos cambios en su roster con miras a los próximos torneos.

Uno de estos cambios, fue el regreso de Gustav "s4" Magnusson quien salió campeón de The International 2013 con este equipo.

Después del anuncio de estos cambios en el roster, el medio sueco EXPRESSEN, entrevistó a Jonathan "Loda" Berg, fundador, entrenador y CEO de Alliance quien declaró lo siguiente sobre los cambios realizados en su equipo.

Desde que yo era profesional, note la importancia de que haya un balance en el equipo y en las dinámicas de este. Como jugador creo que todos son crueles, no hay nada que objetar ahí. Pero, en las dinámicas de equipo, si no funcionan al cien por ciento, esta es la consecuencia natural.

Si bien Alliance trajo a S4, aún le queda un puesto que cubrir. A todo esto, Loda respondió lo siguiente:

"Está claro que es arriesgado, The International es un gran problema, pero nunca se debe excluir de eso. Según la distribución de puntos del año pasado, ya habríamos calificado para The International ahora, pero al mismo tiempo nunca se sabe y algo extremo podría haber sucedido allí también. Pero creo que es importante no dejar que The International tome demasiado de tú pensamiento. A veces solo sabes que debes hacer cambios."