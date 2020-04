Dota 2: conoce los mejores trucos y bugs del parche 7.25c para ganar todas tus partidas

Como ya se ha vuelto una costumbre. En Libero Esports, les traemos toda la información relevante al mundo de uno de los esports preferidos por nuestros lectores: Dota 2.

Y, como sabemos que les gusta aprovechar cualquier situación para ganar una partida en este MOBA. Nuevamente les traemos algunos bugs y trucos que pueden encontrar en el parche 7.25c y que les ayudarán a ganar todas sus partidas.

Techies vs Tusk

Techies siempre es un pick muy polémico pues muchos lo consideran el peor héroe del Dota 2. A pesar de esto, es uno muy popular y que muchos jugadores utilizan por lo inusual de sus poderes.

El combo Tusk y Techies se hizo popular hace muchos años. Aunque, ahora que descubrimos que el Techies puede agarrar sus minas dentro de snowball del Tusk. Parece ser que el combo ha renacido.

Snapfire y aliados invisibles

Valve aún no encuentra la forma de que Snapfire no este rota. En esta ocasión, un usuario se percató que si, Snapfire se come a un héroe estando invisible y luego lo lanza con el Split Out, este no será detectado hasta que haga impacto. Es decir, que los enemigos no sabrán que algo les está cayendo.

Euls Scepter vs Oracle

Todos sabemos lo molestoso que puede ser el False Promise del Oracle para salvar héroes. Aunque, en este parche. Parece que el Eul es un muy ítem para neutralizar este poder pues anula esta habilidad por completo.

Lifestealer inmortal

Un bug del juego, hace que el Lifestealer con Open Wounds activada al igual que la Blade Mail, se vuelva inmune a daño físico, mágico o puro.

Nullifier vs la invisibilidad

Nullifier es un item bastante útil aunque caro. Si lo sacamos en una partida que no lo amerite. Perderíamos gran cantidad de oro. Por eso, es necesario saber en que momentos es útil y en cuales no.

Resulta que, el Nullifier no purga todas las invisibilidades existentes. La única invisibilidad que purga, es la de la Glimmer Cape.

Así como estos trucks y bugs hay muchos más. En el siguiente video, les dejamos una lista completa de todos los trucos y bugs que los usuarios han reportado.

