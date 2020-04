Dota 2: WePlay anuncia una segunda división para la Pushka League

WePlay! Es una de los organizadores de torneos más reconocidas actualmente. Ellos, con motivo de la llegada del COVID-19, anunciaron la creación de la WePlay! Pushka League, una liga regional para Europa y CIS donde compiten los mejores equipos de cada región.

Este torneo, empezará el 23 de abril y repartirá esta cantidad de dinero entre los equipos.

1st place: $70,000;

2nd place: $45,000;

3rd place: $30,000;

4th place: $20,000;

5th place: $12,500;

7th-8th place: $10,000

9th-10th place: $7,000;

11th-12th place: $5,000;

13-14 place: $3,000.

Esto no es todo, y es que WePlay! anunció que habrá un slot más para cada región en la que competirán 4 equipos. Dos invitados directamente y dos clasificados desde las open qualifier.

En Europa los equipos invitados son:

- Vikin.gg

- Chicken Fighters

Mientras que en CIS, los equipos invitados son:

- VP.Prodigy

- Cyber Legacy

Estas clasificatorias se llevarán a cabo entre los días 20 y 22 de abril. Por otro lado, las open qualifier serán entre los días 16 y 17 de abril.

Aunque eso no es todo, y es que los 3 equipos que no lleguen a liga, no se quedarán de brazos cruzados. Y es que WePlay! anunció la creación de una segunda división de la Pushka League con un Prize Pool de 5 mil dólares y que además, otorgará dos cupos para la División 1.

Ahí competirán 4 equipos de Europa y 4 de CIS.

Esta liga, dará comienzo el 23 de abril.

¿Dónde ver el torneo completo?

El torneo será transmitido a través del canal oficial de WePlay en Twitch. El torneo dará inicio el 23 de abril con tres enfrentamientos.

- Natus Vincere vs HellRaisers - 6:00 am (CIS)

- Virtus Pro vs Gambit - 9:00 am (CIS)

- Ninjas in Pyjamas vs TBD - 12:00 m (Europa)

