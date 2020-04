Ceb, después de perder contra Virtus Pro: "Dimos lo mejor, teniendo en cuenta las circunstancias"

El último fin de semana, se llevó a cabo una de las finales de Dota 2 más interesantes y épicas que hemos visto en los últimos meses. Estamos hablando de la final de la ESL One Europa & CIS entre Virtus Pro y OG. Enfrentamiento que terminó con un marcador de 3-2 a favor del equipo de los osos polares.

Si bien ambos equipos jugaron muy bien, solamente uno podía salir ganador. Para mala suerte de los bicampeones, en el último juego no supieron aprovechar la ventaja que tenían y terminaron perdiendo el enfrentamiento.

Ceb en su cuenta de Twitter publicó el siguiente mensaje:

Did our best given the circumstances. Gg @virtuspro. Be sure we’ll get our revenge sooner than later in full force 👊. Huge thanks to @33Dota for standing in!