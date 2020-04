OG vs Virtus Pro rompe récord de vistas en Twitch para Dota 2

La llegada del COVID-19 generó que los gobiernos tomaran la decisión de declarar una cuarentena absoluta en muchos países.

Si bien muchos eventos públicos tuvieron que ser cancelados, los esports no se detuvieron pues las facilidades que brindan han servido para que esta disciplina no se detenga por nada.

Uno de los torneos que se realizó durante esta etapa de cuarentena fue la ESL One Europa & CIS que terminó el día de ayer con la victoria de Virtus Pro sobre OG convirtiéndose en campeón del torneo.

Si bien, la victoria de Virtus Pro es bastante llamativa, hubo algo más que llamó la atención. Y es que Dota 2 ha roto su récord de espectadores gracias a este torneo.

Según la página Esports Charts, podemos ver que este enfrentamiento tuvo un pico de poco más de 500 mil espectadores. Además, de conseguir una cantidad de más de 100 mil personas viendo la partida en simultaneo.

Así mismo, en su cuenta de Twitter, la página compartió una lista de las partidas más vistas durante este torneo. Dentro del Top 3, se encuentran tres partidas de OG. Dos de la final y su segundo enfrentamiento en contra de Team Secret.

Detailed viewers stats of ESL One Los Angeles 2020 Europe & CIS. @virtuspro vs @OGesports is the most popular match of the event. @ESLDota2 #ESLOne More stats - https://t.co/kNDXamhFB6 pic.twitter.com/360NasSvBr