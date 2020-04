FIFA 20: Yordy Reyna falla un penal y pierde en contra de México en un amistoso

Si bien la pandemia producida por el Coronavirus ha afectado a muchos rubros los esports, gracias a sus facilidades, aún siguen realizando eventos.

Es por esto que, en esta ocasión la FIFA decidió realizar una serie de partidos amistosos para animar a todos los seguidores del deporte rey.

El enfrentamiento más resaltante era el que se llevó a cabo entre Yordy Reyna, jugador de Vancouver Whitecaps y que representaba al Perú, y Rodolfo Pizarro, que juega en el Inter Miami y representaba a México.

El enfrentamiento fue bastante parejo de inicio a fin. A pesar de esto, Yordy Reyna se puso a la cabeza en el marcador gracias a un gol de Jefferson Farfán.

Sin embargo, Pizarro no perdió la calma y logró empatar el marcador gracias a un gol de Miguel Layún.

Take a bow, son! @Rpizarrot 🇲🇽 smashes the ball into the net to pull one back against @yordy_10 🇵🇪 #WorldCupAtHome pic.twitter.com/1xazjajDVX — FIFA eWorld Cup (@FIFAeWorldCup) April 24, 2020

El partido se mantuvo empatado por gran parte hasta que en el minuto 74, Pizarro filtró un pase de taco y logró anotar el 2-1 que le otorgaría la victoria a México.

Cabe resaltar que, Ochoa le atajó un penal a la selección peruana.

El otro enfrentamiento, que se llevó a cabo entre Alfonso Ramos, campeón mundial en el 2008 y 2012, y Francisco Cruz, campeón mundial en el 2011, terminó empatado 1-1.

