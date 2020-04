Twitch lanza un directorio dedicado a los deportes electrónicos

Twitch siempre tiene una amplia gama de contenido disponible para los espectadores que van desde una gran cantidad de categorías eclécticas. Pero hoy, la plataforma realizó algunos cambios que deberían facilitar que las personas encuentren exactamente lo que quieren ver.

La compañía introdujo un nuevo directorio dirigido específicamente a competencias y contenido de deportes electrónicos que se desarrollará en el transcurso de los próximos días.

En el pasado, a veces era difícil para un espectador navegar por el sitio web buscando algo para mirar. Si bien era posible ordenar por categoría y fácil ver qué canales seguía, elegir los canales que transmitían contenido relacionado con los deportes electrónicos no siempre era obvio.

Al agregar este nuevo directorio, Twitch hace que sea mucho más simple para los fanáticos de los deportes electrónicos casuales probar las transmisiones de la competencia.

El directorio incluirá competiciones de alto nivel como ESL Katowice y el Campeonato The Worlds de League of Legends, así como eventos organizados por el programa impulsado por la comunidad de Twitch, Twitch Rivals.

Esports now has a home on Twitch.



Check out the Esports Directory to watch live events, catch up on past matches, and discover pro player’s channels.https://t.co/Xk5MrzDeoj



Learn more: https://t.co/EAiqC3DNuV pic.twitter.com/PdjHTmAWUH