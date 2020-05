EVO 2020 anuncia su cancelación y prepara un torneo online

La llegada del Coronavirus hizo que múltiples eventos de esports tuvieran que ser cancelados para evitar la propagación de este mortal virus.

Hace unos días, Valve anunció que The International, el mundial de Dota 2 y el evento de esports más importante actualmente sería cancelado y se retomaría en algún punto del 2021.

Ahora, otro evento igual de importante para el mundo de los esports ha anunciado su cancelación. Se trata nada más y nada menos que de la EVO. El mundial de videojuegos de pelea que año tras año se celebra en Las Vegas, Estados Unidos.

Esto se dio a saber a través de un comunicado oficial publicado en la cuenta de Twitter del evento.

A message from the Evo team... pic.twitter.com/ANXUXDiNGK

Algo curioso de todo esto, es que hace unos meses, la misma cuenta oficial del EVO 2020 había anunciado que no cancelarían el evento. Esto lo explicamos con más detalles en la siguiente nota.

Parece ser que tuvieron que cambiar de opinión teniendo en cuenta la forma en la que este virus está evolucionando.

An important message from the Evo team... pic.twitter.com/jUuiQSIITz