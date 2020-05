Dota 2: conoce los enfrentamientos de la fase de playoffs de la OGA Dota Pit China

Si bien la OGA Dota Pit Minor, la cuarta Minor del Dota Pro Circuit 2019-20, tuvo que ser cancelada por culpa del Coronavirus, la organización aprovechó esta época de cuarentena para realizar dos torneos de forma online.

El primero de estos, se viene realizando en china desde hace unos cuantos días y, ya terminada la fase de grupos, ya conocemos todos los enfrentamientos de la fase final del torneo.

A este torneo online, fueron invitados ocho equipos que fueron divididos de la siguiente manera:

Grupo A

- PSG.LGD

- RNG

- Team Aster

- Keen Gaming

Grupo B:

- Vici Gaming

- Invictus Gaming

- EHOME

- CDEC Gaming

Esta fase de grupos, definiría los equipos eliminados, el último equipo de cada grupo, los equipos que irían a la semifinal de la Upper Bracket, los dos primeros de cada grupo, y los equipo que se enfrentarían en cuartos, los puestos 2 y 3 de cada grupo.

Finalmente, los grupos fueron acomodados de la siguiente manera:

.@RNGRoyal win with 2:0 and take the second place in Group A, while @Keen_GamingCN are eliminated from the tournament.



We'll be back tomorrow with the first two matches of the playoffs.



🕗 8:00 CEST



📺 https://t.co/VZorP2HMKh pic.twitter.com/fP1yJQeonA