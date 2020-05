Dota 2 | Entrevista exclusiva a Fly: "Estoy muy contento de ver a Sudamérica crecer"

Tras ya un año de publicaciones en Líbero Esports, hemos podido dar un paso más allá en las noticias de deportes electrónicos. Esta vez tuvimos el agrado de entrevistar al capitán del mejor equipo de Dota 2 en Norteamérica, Tal "Fly" Aizik.

Fly tiene 27 años y tiene nacionalidad de Israel y Canadá. Durante su carrera ha ganado diferentes Majors con su anterior equipo OG Esports y actualmente es el capitán de Evil Geniuses que ha ganado los torneos en línea ESL One Los Angeles y BTS Pro Series de la región Norteamérica.

Entrevista a Fly, capitán de Evil Geniuses de Dota 2

¿Cómo ha cambiado tu rutina de jugador de esports por el COVID?

Mi rutina cambió mucho por el COVID-19, yo usualmente viajaba cada 2 o 3 semanas pues apenas tenía tiempo en casa, ahora estoy atrapado en casa. Ha sido más un problema para mí, no podemos practicar o realizar ‘scrims’ con el equipo completo porque estamos en diferentes países. Es muy diferente ya que no tenemos mucha práctica con mi equipo, esa es la mayor parte.

¿Qué tanto afecta esta situación los planes de EG en los torneos importantes?

Han cambiado los torneos hoy, nosotros no sabemos cuándo será el siguiente torneo presencial. Han modificado bastante nuestros planes porque no sabemos para cuál prepararnos. No sabemos cuándo volveremos a jugar con nuestra alineación completa de nuevo, ahora solo estamos esperando el juego.

Mientras tanto estamos jugando torneos en línea con algunos suplentes para tener algo de práctica y que los fans puedan seguir viéndonos. Cada uno está realizando su parte durante el COVID para que la ayuda siga avanzando y eso es lo que intentamos hacer también.



Foto: DreamHack

¿Qué estaría haciendo EG sino hubiera covid?

Nosotros probablemente estaríamos fuera en alguna parte del mundo con el equipo completo juntos. Estaríamos participando en las Majors, supuestamente estaríamos en la LA Major que fue cancelado y después de eso supongo que estaríamos en EPICENTER si es que no me equivoco, nos prepararíamos para eso en algún lugar de seguro.

¿Crees que esta situación ha regresado los torneos de Dota 2 a sus orígenes donde mayormente eran online?

Creo que esta situación es muy similar ahora a cómo era en los inicios, donde todos jugaban torneos en línea y es como yo he empezado, es como mucha gente ha empezado jugando desde casa y cada día tenían torneos en línea, clasificatorias, es mucho más como solía ser años atrás. De alguna forma es bueno verlo, me hace recordar los viejos días. Espero que no tengamos ningún problema como DDoSing o cosas como esas que eran muy populares días atrás. Sí, definitivamente.

Luego que el mundo pase esta pandemia ¿Sientes que habrán cambios en las costumbres de torneo LAN como el saludo al equipo perdedor o las firmas de autógrafos, entre otros?

Habrá cambios cuando vayas a una presencial de nuevo, cuando eventualmente suceda. Crearán mayores medidas de seguridad, quizás en la sesión de autógrafos no habrá contacto o estarán con máscarillas, cosas como esas.

Definitivamente creo que pasará para el año siguiente o quizás dos, quién sabe cuánto durará. Esa es la dirección a la que nos dirigimos, es mejor ser cuidadoso y a la larga será mejor para todos.

De entre todos los medios de entretenimiento los esports han sobresalido sobre el resto ¿Qué opinas sobre el crecimiento de esta industria y específicamente en Dota 2?

Todos los esports en general seguirán creciendo, creo que ahora esta industria está en un buen lugar incluso por el COVID, porque todo lo que originamos es en línea desde el inicio. Ahora mismo mucha gente se queda en casa y más personas están jugando videojuegos porque tienen tiempo, quizás no tienen que ir al trabajo, cosas como esas.

En estos momentos los esports están en buen lugar y continuarán creciendo como ha pasado en los últimos años y estamos en un buen momento donde los jugadores profesionales y streamers pueden seguir haciendo sus trabajos y entretener a las personas.

Esto será beneficioso a lo largo para todos y en los esports. Es bueno para Dota en esa forma, nosotros tenemos más jugadores ahora, la base de jugadores ha crecido un poco por el COVID y quisiera que se mantenga esto.



Foto: PGL / Perfect World

¿Por qué crees que un videojuego falla en volverse un esport constante como le pasó a HotS o HoN?

Yo he sido un jugador de HoN y me gustaba mucho el juego en sus inicios, pero creo que la dirección que tomó el juego durante los años (…) El balance no fue bueno, creo que Dota es uno de los juegos donde el balance siempre es bueno, Icefrog ha hecho un gran trabajo.

Incluso si las actualizaciones no son perfectas ellos encuentran una forma de balancearlo y atrayente, manteniendo el juego fresco. Creo que Heroes of Newerth (HoN) llegó a un punto de muchas decisiones alocadas como añadir muchos nuevos héroes, el balance completamente nulo, cambiaron muchas cosas en poco tiempo. Me parecieron partidas ridículas a veces, tienes que ser bastante inteligente para balancear un juego.

Dota ha hecho un gran trabajo, puedes ponerte un poco loco por ello, pero sigue manteniéndose fresco, hay buen balance aquí. Heroes of the Storm nunca lo he jugado y no puedo decir mucho sobre ello. Es como si el juego nunca hubiera sido seguro desde el principio.



Foto: Beyond The Summit

Conociendo que los esports mantienen las competencias a pesar de esta pandemia. ¿Podría ser utilizado como un impulsor económico en el futuro?

Definitivamente pienso que los esports son un buen lugar para que las personas inviertan y veo que de verdad está pasando cuando ves muchas grandes organizaciones compradas por equipos de deportes. Por ejemplo, Complexity que fue comprado por un equipo deportivo.

Otras compañías también se aventuran en los esports, como Evil Geniuses que fue comprado por PEAK6 quien hizo la mayor inversión. Seguro deberían las personas con mucho dinero ser los mayores inversores quienes vean los esports y que serán el futuro.

Miren los números, que vean cómo va la industria, que hay más espectadores en esports que en deportes normales. Todos quieren una parte de lo que podría volverse la siguiente gran cosa. Nosotros podemos decir que está sucediendo hoy en día y creo que solo va a mantenerse en esa dirección.

Tras tantos parches de Dota 2. ¿Crees que Icefrog tomó una buena decisión con el parche The Outlanders?

Sé que Dota se mantiene cambiando y me parece que está en una forma de mejor ir adelante que retroceder. Incluso cuando The Outlanders tuvo mucha discusión sobre si era bueno o malo para Dota.

Creo que Icefrog al final tiene la intención de seguir balanceando el juego incluso cuando hagan algo loco. Ellos van a ajustarlo durante el tiempo. Creo que es bueno en general, seguir adelante y mantener el juego interesante, pero con los mismos fundamentos porque tras tantos parches de Dota, nosotros sentimos que el juego de esa forma es mucho lo mismo y solo algunos factores son diferentes.

Cuando nosotros nos preparamos para un torneo, muchas de las cosas siguen regresando, no importa qué parche es, todos los principios que hemos utilizado para tener éxito van a ser los mismos. No quiero adentrarme mucho en esto porque quiero evitar mostrar cómo son nuestras estrategias y sentimos el juego. Creo que el juego ha tomado estas rutas, incluso cuando no lo parece. En general, Icefrog ha hecho un buen trabajo.



Foto: DreamHack

Estamos observando varios héroes tipo “core” jugando como supports en la actualidad. ¿Esta tendencia por qué se ha vuelto popular?

La manera cómo Icefrog hace las cosas en Dota, creo que muchas veces él quiere que los héroes se puedan jugar en diferentes posiciones. Si miras los talentos en diferentes héroes, por ejemplo fíjate en Monkey King. Muchas personas dirán ‘ok este héroe se juega carry’, pero tiene talentos que le permiten saltar más lejos, dan más visión que funcionan más como mecánica de support y necesitamos pensar sobre ello.

Entonces creo que Dota te da opciones para jugar de diferentes formas y otro ejemplo que puedo darte es Dazzle. Dazzle puede ser support o puede ser ‘core’ que puede comprar muchos ítems por su Ultimate de reducción de recarga.

Así es porque miro a los demás pensando ‘¿qué puedo hacer con este héroe? ¿Lo puedo utilizar de otra forma?’ Y los jugadores en el competitivo como Dota eligen héroes y esconden la posición que va a jugar. Por ejemplo Pugna puede ir medio, puede ser posición 4, posición 5 o 3. Ellos lo esconden en el “draft” hasta que deciden ‘ok esta será la mejor posición para ponerlo o ponemos trampas en algún lugar para castigarlos’.

Dota es un juego muy flexible, tienes que utilizar tu imaginación (…). Casi todo puede funcionar o tu puedes hacer que funcione, así es como yo lo veo.

¿Qué opinas sobre el resurgimiento del dota sudamericano con Beastcoast?

Creo que Sudamérica tiene muy buenos jugadores por allí, he jugado varios pubs (partidas públicas) y he conocido varios de ellos y son jugadores talentosos. Creo que Beastcoast tiene súper buenos jugadores y todo lo que ellos necesitan es un liderazgo fuerte porque ellos tienen el talento para ganar y ya han derrotado otros buenos equipos, pero ellos tienen que ser constantes.

Personalmente estoy muy contento de ver a Sudamérica crecer, me he dado cuenta que hay muchos fanáticos y jugadores en Sudamérica. Ellos pueden hacer la escena americana más fuerte. Tengo mucho respeto por Beastcoast y disfruto jugar contra ellos.

Si alguien quiere ser capitán de un equipo de Dota 2. ¿Qué consejos les darías?

Para ser un buen capitán de Dota 2, pienso que debes poder creer en ti mismo primero que todo. Porque si tú crees en ti mismo, tú crees en tus ideas y podrás liderar un equipo porque los otros sienten eso y luego te seguirán.

Necesitas confiar en ti mismo, necesitas ser una persona fuerte, una personalidad fuerte y tener ideas en mente. Porque sin ello las otras personas van a tener problemas para seguirte. Es una de las cosas importantes que debes tener en orden para liderar con éxito.



Foto: Monster Energy

Por último, algo que los jugadores de Perú y Sudamérica siempre piden, si puedes darnos unos consejos para ganar nuestras partidas en Ranked.

Puedo dar algunos consejos. Diré lo que me ayudó a mejorar cuando he jugado pubs (partidas públicas). Especialmente cuando empecé a jugar fuera. Primero que todo siempre me miraba a mí mismo, si cometía un error o algo así tenía que reconocerlo como ‘ok esto fue mi culpa’, yo nunca he insultado a otras personas en el juego porque no me ayuda a ser mejor si estoy jugando con alguien más.

Debo decir que mírense a sí mismos primero, asegúrate de ser mejor tú mismo y luego mira a los demás si es que es necesario. Mírate a ti mismo.

Agradecimientos especiales a Razer y Evil Geniuses por permitir la realización de esta entrevista. El video de la entrevista será añadido en unas horas.

