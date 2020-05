Dota 2: Wisper critica a NoPing de Brasil por no completar su serie contra Beastcoast

Esta semana está jugándose el torneo de Dota 2 llamado "Realms Collide" que concentra a equipos de Brasil y Perú por $10 000 en premios. El jueves 30 de abril por fin le tocó el turno al conjunto de Beastcoast y tenía que jugar contra NoPing, pero hubo problemas en el camino.

Beastcoast pudo ganar la primera partida con los standins SmAsH y ztok en una partida muy reñida, pues K1 con Spectre pudo darle la vuelta a la partida. El segundo encuentro debió jugarse en el servidor de Perú, tras jugarse la primera en Brasil, sin embargo los brasileños mostraron quejas e incomodaron al jugador boliviano "Wisper".

Wisper critica la falta de compromiso de NoPing Esports

A través de su cuenta de Facebook, el jugador Adrián "Wisper" Céspedes Dobles le dedicó un mensaje a la escuadra brasileña de NoPing Esports.

"Se canceló el segundo juego con NoPing, al parecer siempre debemos jugar de la manera que ellos quieren, quedamos en jugar 1 partida en Brasil 1 partida en Perú. Jugamos la primera partida ya luego se tenía que jugar en Perú y ¿ya no quieren jugar? Para que ellos participen de torneos, ¿se debe jugar siempre cómo ellos quieren? Me repugna que inicien el torneo y no terminen los juegos pendientes que tienen; nosotros no tuvimos los mejores resultados en el último torneo que jugamos pero lo terminamos de jugar."

El segundo encuentro entre Beastcoast y NoPing debía jugarse en el servidor de Perú, pero el equipo brasileño se rehusó y decidieron darle la serie al conjunto de peruano-boliviano. Como vemos arriba, la sala donde estaban esperando la partida tenían a los cinco jugadores de Beastcoast listos para la partida.

Como menciona Wisper, el último torneo donde jugaron los exanvorgesas estuvieron presentes en todos los juegos a pesar del mal resultado que obtuvieron de 1-6. No solo debemos destacar ello, pues Wisper indica que los equipos brasileños han mostrado este tipo de conductas con los servidores en el pasado. Esta preferencia de servidores es más notoria en los torneos por el Dota Pro Circuit cuando el server de Brasil es elegido por defecto.

El equipo de Beastcoast volverá a jugar el torneo Realms Collide en la final de llave alta contra Thunder Predator el sábado 2 de mayo a las 14:00 hora Perú. NoPing está en la llave baja y se enfrentará al ganador de Midas vs Unknown Team el 1 de mayo a las 20:00 hora Perú.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!