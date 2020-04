Dota 2: Valve: "The International 2020 será aplazado hasta el 2021"

Después de muchas especulaciones que han aparecido en las redes sociales durante estas semanas, Valve por fin decidió poner punto final a los rumores y publicar un comunicado donde explica que ocurrirá con The International 2020 y con el Battle Pass de este año.

El comunicado era el siguiente:

"Después de una extensa consideración de la emergencia de salud global derivada de COVID-19, hemos tomado la difícil decisión de retrasar a The International. Hemos estado explorando varias posibilidades de fechas, pero es probable que el evento deba ocurrir en 2021. Dado el panorama altamente volátil para las restricciones de recolección local, la trayectoria del virus y las políticas de viaje globales, no esperamos tener suficiente confianza para comunicar fechas firmes en el futuro cercano. Mientras tanto, estamos trabajando en la reestructuración de la temporada de DPC para el otoño y proporcionaremos más información tan pronto como la tengamos. El décimo premio internacional será financiado por el 25% de las ventas del próximo Battle Pass, que planeamos lanzar cuanto menos tiempo falte para el evento en sí. Sin embargo, con nuestro equipo trabajando desde casa y las cosas tardan más en completarse, la fecha de lanzamiento del Pase de batalla será al menos un par de semanas más tarde de lo habitual. Esperamos que todos en la comunidad de Dota se mantengan lo más seguros posible, y esperamos un momento en que una vez más podamos dar la bienvenida a todos para disfrutar del espectáculo de The International."

¿Qué significa esto?

Lo primero y más obvio de todo esto es que The International 2020 será suspendido y será considerado como The International 2021. Todo esto debido al COVID-19. Segundo, el Battle Pass de este año no saldrá igual que el de los años anteriores pues los desarrolladores no tienen en sus casas todas las facilidades para sacar el producto a tiempo.

Finalmente, es muy probable que el DPC 2019-20 se de por terminado y se inicie la temporada en la estación de otoño con lo que serían las ligas regionales. El puntaje obtenido hasta ahora, quizá sea utilizado para brindar algún tipo de ayuda a los equipos que están más arriba en la tabla.

Collector's Cache confirmó esto hace días

Hace unos días, Valve publicó un comunicado donde indicaba que la fecha límite para mandar los artes para el Collector's Cache hasta el 5 de mayo. Esta fue nuestra primera pista para confirmar que el Battle Pass no sería cancelado y simplemente se retrasaría unas cuantas semanas.

The International 2020 Collector's Cache Submission Deadline has been extended by another week to May 3, 2020. https://t.co/HHfn5GZL82 — Wykrhm Reddy (@wykrhm) April 28, 2020

¿Qué es el Collector’s Cache?

Con la llegada del Battle Pass, se lanzan 3 cofres. Los 3, son de inmortales que iremos consiguiendo a medida que subamos de nivel nuestro compendio. A pesar de esto, hay un cuarto y quinto cofre que es más difícil de conseguir y que si queremos en cantidad, tendremos que pagar por él.

Se trata de los cofres Collector’s Cache, un cofre que es creado con diferentes sets mandados por la comunidad y que, en muchas ocasiones nos dejan sets bastante épicos. Estos sets siempre suelen seguir una temática que es puesta por Valve con alusión a The International. En esta ocasión, la temática es Call To Arms.

