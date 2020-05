Dota 2: mira como reaccionaron los jugadores profesionales a la cancelación de The International 2020

El día de ayer, Valve confirmó una noticia que parecía caer de maduro debido a la situación actual. La cancelación de The International 2020 debido al COVID-19.

Si bien es algo que muchos suponíamos que pasaría y consideramos adecuado, pues esto se está haciendo para evitar un mayor número de contagiados, grandes jugadores de Dota 2 no pudieron evitar sentirse tristes por este anuncio realizado por Valve.

En la siguiente nota, recopilamos diferentes reacciones de algunos jugadores sobre la noticia anunciada por Valve.

Uno de los primeros en expresar sus sentimientos fue el jugador de Fnatic iceiceice:

No ti I am streamer now hello — iceiceice (@iceiceicedota) May 1, 2020

"No hay TI me voy a volver streamer ahora"

Por su partes RAMZES666, jugador de Evil Geniuses tuvo un mensaje mucho más corto. Simplemente puso triste.

sadddddddddddddd🙄 — Roman Kushnarev (@ramzes) April 30, 2020

Otro jugador que también se mostró triste fue el malayo MidOne que juega para OG.

no Ti this year im die — MidOne (@midonedota2) May 1, 2020

No hay TI este año, estoy muerto.

El jugador chino de Team Aster Fade publicó un mensaje muy similar a RAMZES666.

Este luego fue compartido por el jugador de Team Liquid Taiga.

Los jugadores no fueron los únicos en mostrar su tristeza por la cancelación de este gran evento de los esports. Algunos grandes equipos de Dota 2 también expresaron su tristeza.

Team Secret copió el fragmento del comunicado en donde Valve confirmaba que no haría The International este año y se aplazaría hasta el 2021.

"We have made the difficult choice to delay The International [...] it is likely that the event will need to happen in 2021." pic.twitter.com/k3EPrAwjHd — Team Secret (@teamsecret) April 30, 2020

Así mismo, respondió el comunicado con la frase "Un verano sin TI"

A summer without TI 😣 pic.twitter.com/hWqcr9SG4t — Team Secret (@teamsecret) April 30, 2020

Evil Geniuses publicó: "Se pospone el TI, ¿Quién está cortando cebollas?"

No ti I am streamer now hello — iceiceice (@iceiceicedota) May 1, 2020

Alliance publicó un peculiar tweet con un gif de Pikachu.

No ti I am streamer now hello — iceiceice (@iceiceicedota) May 1, 2020

No ti I am streamer now hello — iceiceice (@iceiceicedota) May 1, 2020

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!