VALORANT mantendrá sus partidas ranked mientras hayan partidas "sanas"

Los esports siempre tienen un factor en común que hacen que aquel videojuego sea tan popular. El factor competitivo.

Juegos como Dota 2, Counter Strike o League of Legends, separan a sus jugadores en categorías según su habilidad dentro del juego. Esto, no solo ayuda a tener partidas más equilibradas y parejas. Si no que también le agrega un factor de competitividad mayor a cada partida pues, el hecho de perder uno de estos juegos, significa arriesgarte a que te bajen de categoría.

VALORANT, el más reciente juego de Riot Games, que actualmente se encuentra en fase Beta, abrió hace poco a los jugadores de Korea, Brazil y Latinoamérica las partidas competitivas dentro del juego.

Hasta el momento, estas han tenido una muy buena recepción en sus jugadores por lo que Riot Games ha decidido mantenerlas. Siempre y cuando la comunidad no se vuelva tóxica.

Así lo hicieron saber a través de su cuenta de Twitter:

We saw healthy ranked queues over the weekend for Korea, Brazil, and LATAM, so we will be leaving them on for the rest of Closed Beta!* (as long as they continue to stay healthy)