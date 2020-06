N0tail habla de las cualidades que un jugador de Dota 2 debe tener

N0tail concedió una entrevista al medio ruso Cybersport en donde habló largo y tendido acerca de Dota 2, el impacto que ha tenido el brote del COVID-19 sobre su equipo y las cualidades que un jugador de esta disciplina debería tener.



Foto: YouTube hOlyhexOr

Recordemos que lamentablemente OG no mostró una buena performance en sus partidas del ESL One Birmingham, ya que en muchas ocasiones se veían ampliamente superados por el rival. Esto se le atribuye a que sus integrantes estaban en tres regiones distintas del mundo, entre otros factores.

Al ser cuestionado por el desempeño de OG en los torneos recientes, el capitán dijo lo siguiente:



Foto: AFKGaming

"Cuando comenzamos a jugar, las cosas iban demasiado bien. Tuvimos un estado de 'Luna de Miel' en donde ganábamos todos los scrims, tuvimos un divertido y productivo periodo de entrenamiento en donde compartimos experiencias y conocimiento... ahora estamos confinados por el coronavirus, el cual ha bajado el ritmo de los procesos.

Por este motivo, personalmente, me ha costado permanecer satisfecho y mantener la motivación a un nivel adecuado porque me faltan los elementos que me dan energía: el ruido de los espectadores y la atmósfera de los torneos."