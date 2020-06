Dota 2: S1mple, sobre el reclamo de NiP a la ESL, "Aprende a leer las reglas antes del inicio del torneo"

El día de ayer les comentamos sobre el malestar de algunos jugadores de Ninjas in Pyjamas después de ser eliminados de la ESL One Birmingham Europa/CIS por algo que se podría considerar un tecnicismo.

Todo parecía indicar que esto quedaría ahí nomás y que el tema sería olvidado. El problema es que, gente ajena al Dota 2 decidió opinar sobre este problema. Uno de estos, es el famoso jugador de Counter Strike Oleksandr "s1mple" Kostyliev quien contestó el tweet de SaberLight donde reclamaba sobre la eliminación.

Este es el tweet publicado por SabeRLighT sobre la eliminación:

First of all, @ESLDota2 is an amazing TO and I love their tournaments BUT these tiebreaker rules are straight-up dumb. If you look at the map difference, we are 11-7 which is +4, the other teams are +2/0/0 and we are behind all of them 🤡🙃. Ok bro 🧂🧂🧂🧂🧂🧂 pic.twitter.com/UfAw9TtIXn