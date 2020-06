Dota 2: ¿El Battle Pass 2020 habría revelado como es el rostro del Juggernaut?

Uno de los misterios más grandes dentro del lore de Dota 2, es ¿Cuál es el verdadero rostro de Juggernaut? Uno de los héroes más queridos y famoso del juego.

Pues, parece ser que el Battle Pass 2020 nos daría una serie de pistas sobre cómo se vería el último sobreviviente de la Isla de las Máscaras sin la suya.

Resulta que, un usuario en Reddit, se dedicó a recopilar todos los retos de la caverna del Battle Pass en donde se dividen héroes según su aspecto y en los cuales aparece Juggernaut.

Según estos retos, el héroe tiene tres rasgos faciales bien marcados:

- Tiene una gran barba

- No tiene nariz

- Tiene mal aliento

De esta forma, el usuario en Reddit creó un divertido Fan Art basado en estas características.

Foto: Reddit

Si bien esta imagen es un Fan Art, y es muy posible que Valve haya querido jugar con nosotros al darle esas características al héroe. La verdad es que dentro del juego el héroe no tiene un rostro renderizado. Como si lo tienen otros héroes que por sus sets podrían usar una máscara.

Si nos fijamos en el lore del héroe, descubrimos que es muy probable que este no tenga un rostro fijo. Y que la máscara, es una extensión de su cuerpo.

Esto es lo que dice el lore del héroe:

"No one has ever seen the face hidden beneath the mask of Yurnero the Juggernaut. It is only speculation that he even has one."

"Nadie nunca ha visto la cara escondida detrás de la máscara de Yurnero El Juggernaut. Es solo una especulación que hasta tenga una"