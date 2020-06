Dota 2: Beastcoast y Thunder Predator confirmados en BTS Pro Series S2 America

Nuevamente tenemos un torneo para la región de América, donde otra vez el Norte y el Sur chocarán por ser los mejores. Beyond The Summit presenta su segunda edición de BTS Pro Series S2 Americas con la participación confirmada de los conjuntos peruanos de Beastcoast y Thunder Predator.

Ellos se enfrentarán a los mejores equipos de Dota 2 de Norteamérica como Evil Geniuses, Quincy Crew y CR4ZY. Recientemente la escuadra de Quinn salió campeón del torneo ESL One Birmingham 2020 con la participación del jugador brasileño Lelis.

La producción de Beyond The Summit oficializó la segunda edición de BTS Pro Series Americas con este mensaje de Twitter

It's time to get HYPED. 🔥#BTSProSeries 2: America is coming... and with an awesome lineup of teams! 👀🎉



Be sure to catch all of the action on our channel from June 13th to the 28th! pic.twitter.com/7rVQ2K4II2