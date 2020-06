Dota 2: Lelis y Quincy Crew son campeones de ESL One Birmingham 2020 NA & SA

Desde el 9 de mayo vimos que empezaron las clasificatorias abiertas al torneo regional ESL One Birmingham 2020. Equipos de las regiones del norte y sur de América se enfrentaron por ser el campeón y un pozo de $40 000 en efectivo.

La gran final se disputó el domingo 7 de junio y enfrentó a las escuadras de Quincy Crew y CR4ZY. El brasileño Lelis, conocido por apoyar a Beastcoast en la Major de DreamLeague, estuvo como suplente de Biver en Quincy Crew y jugó en el rol de offlaner.

Quincy Crew es el campeón de ESL One Birmingham 2020 NA & SA

El equipo estadounidense para este torneo solicitó la ayuda del brasileño Lelis para reemplazar a Biver que anuncio un retiro temporal para descansar de los torneos. El brasileño estuvo en el rol de offlaner y MSS retomó la posición de soft support.

En la fase de grupos el equipo de Quinn pudo quedar segundo lugar, siendo vencidos por CR4ZY por 2-0. En los playoffs mostraron su gran dominio del meta con picks que manejan sus jugadores como Death Prophet, Lycan, y uno que otro héroe de control de masas como Winter Wyvern y Void Spirit.

En la gran final se volvieron a enfrentar al equipo de CR4ZY y no tuvieron piedad alguna contra ellos. El equipo de Aui_2000 eligió diferentes estrategias en la final y no tuvieron ningún efecto ante el juego en equipo de QC. Sin tantas sorpresas la final quedó 3-0 y Lelis se vuelve campeón de ESL One por segunda vez en el año.

Campeões! 🏆 Quero agradecer a galera que torceu demais e o time da QC por terem me chamado pra completar esse camp.



Bora pra live da VITÓRIAhttps://t.co/HGTHqA2Pvn pic.twitter.com/oHeiG8SVKq — Rodrigo Lelis (@lelisdota) June 7, 2020

Alineación de Quincy Crew

1| Hard Carry: Yawar "Yawar" Hassan

2| Midlaner: Quinn "Quinn" Callahan

3| Offlaner: Rodrigo "Lelis" Santos

4| Soft Support: Arif "MSS" Anwar

5| Hard Support: Avery "SVG" Silverman

Puestos y premios del torneo

1| $15 000 | Quincy Crew

2| $10 000 | CR4ZY

3| $6000 | Evil Geniuses

4| $4000 | business associates

5| $3000 | beastcoast

6| $2000 | Thunder Predator

Esta fue la última edición oficial de torneos de ESL para Dota 2, con el final de la región América se completaron todas las demás como SEA, China y EU & CIS.

