Dota 2: conoce a Imperia, el posible nuevo héroe que llegaría al juego en los próximos meses

La llegada del Battle Pass 2020 ha traído muchos nuevos elementos que buscan expandir el lore de Dota 2.

Eso no es todo, y es que hace unas semanas se lanzó la beta cerrada de Artifact, el cual es un juego de cartas inspirado en Dota 2 que también ha expandido el lore de este.

Desde hace unas horas, en Reddit, se ha encendido el debate pues un usuario identificado como “Ckabulcka” ha encontrado una serie de pistas que indican la llegada de un nuevo héroe a Dota 2.

El nombre de este nuevo posible héroe, recibe el nombre de Imperia y pertenece a la raza de Skywrath Mage y Vengeful Spirit. Este héroe ya ha sido presentado en Artifact pero aún no tenemos una vista de cómo sería en realidad.

Otra pista, la encontramos en los diálogos de Dark Willow, la cual insinúa que Dragonus, es usado simplemente como una marioneta.

El diálogo dice lo siguiente:

Sumado a estos diálogos, la Arcana de la Queen of Pain y del Ogre Magic, sumado a un dialogo de Mars, nos dan a entender la llegada de un héroe que tiene el poder de controlar mentes.

Aunque, el diálogo que más llama la atención es que el Wraith King da como indicio que el héroe tiene una anatomía similar a la de un pájaro.

Así mismo, en el Reddit de Artifact se habló mucho de que este héroe podría ser la hermana de Vengeful Spirit. Y es que, según el lore de Vengeful Spirit, ella tenía una hermana que la traicionó. Esta hermana, sería Imperia.

Sumado a esto, el usuario en Reddiit indica que la carta de poder de Imperia, entre otras cosas, nos da indicios claros de que ella es la hermana que traicionó a Vengeful Spirit.

El nombre "Conspiración de los cuervos" haría alusión a la traición de Imperia a su hermana y a los actos que realizó después. Incluso, su propia habilidad, Skullduggery, hace referencia a la usurpación del trono por parte de Imperia.

Una última pista, y que no está relacionada a los posts en Reddit, se remonta a cuando Valve anunció la salida del Battle Pass 2020 y lo hizo utilizando uno de los diálogos de Skywrath Mage.

"From the Ghastly Eyrie I can see to the ends of the world, and from this vantage point I declare with utter certainty that this one is in the bag!"

"Desde Ghastly Eyrie puedo ver hasta el fin del mundo, ¡y desde este punto de vista declaro con absoluta certeza que este está en la bolsa!"