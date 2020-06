Dota 2: conoce los resultados del día de hoy de la BEYOND EPIC Europa/CIS

La BEYOND EPIC Europa/CIS sigue su curso regalándonos grandes enfrentamientos de Dota 2 cada día que pasa. El día de hoy, tuvimos tres enfrentamientos bastante interesantes que ya nos van indicando los equipos favoritos en el torneo y los que no tienen muchas chances de clasificar a la siguiente ronda.

El primer enfrentamiento fue entre Alliance y Fly To Moon. Un enfrentamiento bastante interesante y que no tenía un claro favorito pues Fly To Moon había sorprendido con su juego bastante agresivo y coordinado. Mientras que, si bien Alliance no estaba en su mejor momento, aún seguía siendo un gran equipo.

Finalmente, el estilo de juego de Fly To Moon prevaleció y terminó quedándose con la victoria 2-0.

El segundo enfrentamiento fue entre Unique y OG. Si bien parecía que OG no tendría problemas. Unique sorprendió ganando la segunda partida y complicando más de lo esperado la victoria de OG.

Finalmente, los bicampeones de The International ganaron 2-1 con algunas complicaciones.

El último enfrentamiento fue entre B8 y Team Nigma. El equipo de Dendi, venía de una importante victoria frente a Unique y quería seguir sumando buenos resultados.

Lamentablemente, Nigma se mostró mucho más sólido y fuerte y no tuvo problemas en conseguir un contundente 2-0.

Enfrentamientos de mañana

El día de mañana, la jornada dará inicio a las 7:00 am con el enfrentamiento entre Fly To Moon y Team Liquid que se encuentran luchando la punta del Grupo B.

Luego, tendremos a B8 por partida doble. Primero, Dendi y compañía jugarán contra Vikin.gg en un enfrentamiento vital para seguir con vida en el torneo. Luego, el equipo de CIS tendrá una dura prueba en contra de OG.

Estos enfrentamientos serán muy importantes de B8 pues les servirán para subir algunas posiciones en su grupo y dejar de lado los puestos de eliminación.

