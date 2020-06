Pokemon Go: la Liga de Combates regresó con algunos cambios

La última semana, fue una muy aburrida para todos los jugadores de Pokemon Go pues la Liga de Combate Go tuvo algunos problemas técnicos y tuvo que ser cancelada durante un tiempo.

A pesar de este parón, Ninatic ya anunció el regreso de estos divertidos combates los cuales traerán una serie de cambios que prometen hacer estos combates mucho más emocionantes.

Este anuncio se hizo a través de un comunicado compartido en su cuenta de Twitter.

Trainers, GO Battle League is back! We’re temporarily disabling the GO Battle League leaderboard, along with other changes to Season 2. Read more here on our blog: https://t.co/LlWUMBURn6