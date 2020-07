EVO suspende al organizador Joey Cuellar tras ser acusado de pedofilia y acoso

El mundo de los juegos de pelea han crecido con el pasar de los años gracias su fuerte comunidad. Sin embargo, tras los recientes casos de acusaciones en esports a figuras de Dota 2, este tema se ha pasado al rubro de los fighting games y se han realizado muchos destapes de acusaciones muy graves.

EVO Championship Series (EVO) iba a jugarse su etapa Online en pocos días, pero salieron acusaciones contra el organizador Joey "Mr. Wizard" Cuellar con temas muy series sobre pedofilia y acoso sexual.

Esta es la historia que narró Mikey en un Twitlonger:

El joven asistía habitualmente a los torneos de lucha y señaló directamente a Joey "Mr. Wizard" Cuellar de pedofilia y acoso sexual. Esta persona no declaró su nombre completo, afirmó que intercambiaba fichas de máquinas de arcade, a cambio de él como otros chicos se desnudaran.

Estos sucesos habrían ocurrido hace más de 20 años en el arcade de Southern Hills Golfland, en California (EE.UU.), en este sitio Cuellar laboraba. Agrega, que esta era una rutina habitual con varios chicos que eran concurrentes del lugar.

La acusación salió a la luz a menos de dos días del torneo EVO Online. Junto a estas han salido a la luz más casos que señalan a "Mr. Wizard". Por este hecho, la organizadora de torneos de pelea se comunicó al respecto:

A message to all players, attendees, and fans pic.twitter.com/TJfNxVPiXC