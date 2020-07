EVO 2020: Street Fighter y Mortal Kombat 11 se retiran del torneo luego de que el co-fundador fue acusado de acoso sexual

La situación del EVO 2020 parece que no mejorará en mucho tiempo. Después de que Joey “Mr.Wizard” fuera separado de la organización por acusaciones de pedofilia y acoso, algunos publicadores han decidido retirar sus juegos de la que, hasta la fecha, es la competencia de juegos de pelea más grande del mundo.

La primera empresa en anunciar el retiro de su juego fue NetherRealm quienes, a través de Twitter, anunciaron que Mortal Kombat 11 será retirado de la competición por estas acusaciones.

We stand in solidarity with those who have spoken out against abuse. We will be pulling MK11 from EVO Online.