VALORANT: TenZ, jugador de Cloud9, se alza como el mejor jugador de Norteamérica

A pesar del poco tiempo que tiene desde su lanzamiento de forma oficial, VALORANT se ha convertido en un shooter bastante jugado y con una comunidad de que día tras día crece y que busca sobrepasar a la del rey de los FPS: Counter Strike.

Lamentablemente, por el momento, no se sabe nada sobre competiciones oficiales promovidas por el mismo Riot Games como si lo hay con League of Legends. Lo que, si hay, son competiciones realizadas por grandes compañías que buscan promover este juego. Una de las que se animó a hacer un torneo de este nuevo esports fue Rivalry con Elite Esports – Rivalry Bowl North America. Torneo que se realizó el pasado mes de junio.

Este torneo, reunió a los mejores equipos de la parte norte de nuestro continente y nos dejó ver que organizaciones pintan como las favoritas para el futuro. Cloud9 salió campeón de este torneo además de tener al mejor jugador de este: Tyson “TenZ” Ngo

Foto: Valorantify

Ahora, se estarán preguntando por que hacemos mención a un torneo que ocurrió hace un mes. Pues es que el resultado de este torneo, en donde TenZ fue el mejor jugador, ha hecho que un mes después, el canadiense se transforme en el mejor jugador de VALORANT de Norteamérica.

Foto: Valorantify

Estos son los demás jugadores del roster:

1. Skyler “relyks” Weaver

2. Gage “infinite” Green

3. Mitch “mitch” Semago

4. Josh “shinobi” Abastado

Este logró, también lo consiguió gracias al segundo puesto que su equipo consiguió en Pulse Invitational después de perder contra Gen.G Esports. En este torneo participaron los mismo 5 jugadores. A pesar de esto, Cloud9 aún no los confirma como su roster oficial.

#C9VAL N' Friends take the loss 7-13 against @GenG in the #PulseInvitational. #GGWP pic.twitter.com/VFaIL6YtdH