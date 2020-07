¡INCREÍBLE! Counter Strike: coleccionista chino compra un skin a $100.000 y rompe un nuevo record

A pesar de que Counter Strike es un juego Free To Play, desde hace unos años, las micro transacciones dentro del juego muchas veces pueden ser mucho más costosas que comprar un juego completo y, a pesar de que no son obligatorias para jugar este juego pues son meramente estéticas, muchos jugadores están dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero solamente para tener alguna skin exclusiva.

Una de las compras más famosas dentro del shooter desarrollado por Valve ocurrió en enero del 2018 cuando se vendió la Souvenir AWP | Dragon Lore por un precio de $61.000 después de la Boston Major de ese año.

Foto: Trasgo.net

Este skin era bastante solicitado pues contenía un ticket dorado de Skadooodle que en la Boston Major fue el MVP del torneo además de salir campeón del torneo.

Si bien esta record parecía inalcanzable, dos años más tarde este se ha roto de forma inimaginable.

Según @ohnePixel, experto en la economía de Counter Strike, un coleccionista chino ha comprado Stattrak M4A4 Howl con 4 stickers BuyPower Katowice 2014 por la increíble cifra de $100.000 convirtiéndose en la compra más cara realizada dentro de Counter Strike.

Foto: @ohnePixel

Según el experto, la intensión del coleccionista chino es vender este skin a un precio no menor de $130.000 consiguiendo así un nuevo record dentro del shooter de Valve.

Apparently, a Chinese collector just purchased this 4x IBP 0.003 ST Howl for $130,000 in cash. If this amount turns out to be true, it sets the new record as the biggest cash trade in CS:GO history. pic.twitter.com/7Vu3wbXFqE