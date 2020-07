PlayStation 5: módulo de prueba aparece en Reino Unido

El paso del tiempo no se detiene y en Sony eso lo tienen bastante claro. Siendo la meta dominar en fiestas de este fin de año, PlayStation 5 deberá llegar a tiendas cerca a esa temporada. Tal parece que con eso en mente, una tienda del Reino Unido ya está preparando el espacio en donde los primeros afortunados podrán probar la consola antes de decidir adquirirla.

Esta instantánea, compartida en la cuenta de IronCoreGame en Twitter, muestra el área en donde supuestamente un módulo para pruebas de PlayStation 5 tomaría lugar dentro de una tienda por departamentos. El módulo tiene toda la distribución de lo que podríamos considerar un ambiente dentro de un hogar, con un sofá, mesa de centro y una TV en un mueble similar a un centro de entretenimiento.

También en la imagen se aprecia un lugar en donde dejar los mandos en reposo y dos cubos de acrílico transparente. El que se encuentra en la mesa de centro probablemente sea el que reciba a la consola PlayStation 5, ya que cuenta con ranuras para facilitar el paso de aire y ayudar a la ventilación. Mientras que la caja debajo de la TV, sea la que sirva para la exhibición de algunos periféricos.

Algunos, un poco más escépticos, indican que la existencia de este módulo no está dirigida para PlayStation 5, sino que es uno para la actual PlayStation 4. El uso de los mismos colores para promocionar ambas consolas fue el punto en donde se apoya esta conjetura.

