Hoy Mixer nos dijo "adiós" y nadie se despidió

Exactamente hace un mes el equipo de Mixer anunció que esta plataforma de streaming desaparecería supuestamente ayer, 22 de julio, con sus streamers migrando a Facebook Gaming. El día llegó y este servicio de streaming de Microsoft seguía con cierta actividad. Resulta que la fecha estaba errada.

Mixer can't even have a proper shut down send off. im told Mixer will actually go down tomorrow at 11 AM PDT but marketing messed up and never fixed it https://t.co/5XOpQgjVJC