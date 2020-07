Pokémon GO Fest 2020 [EN VIVO]: conoce las misiones y nuevos pokémones liberados hoy

Pokémon Go Fest 2020 EN VIVO | El evento más esperado comienza hoy y se realizará hasta mañana en diferentes países del mundo. Una oportunidad grandiosa para que los entrenadores puedan atrapar pokémones en versión Shiny o variocolor, capturar otras criaturas raras y participar de varias incursiones.

En esta oportunidad y en comparación al anterior, se vivirá un evento distinto porque los jugadores no podrán salir de sus casas debido al coronavirus. Por esa razón, Niantic se ha esforzado para brindar un festival que satisfaga a los usuarios.

Pokémon GO Fest 2020 EN VIVO

- PokeXperto menciona que Dialga y las dos formas de Giratina aparecerán en incursiones en el segundo día del Pokémon Go Fest

Incursiones de Dialga y ambas formas de Giratina en el Día 2 del Pokémon GO Fest pic.twitter.com/rmVydC4dUO — PokéXperto Ⓜ️ (@pokexperto) July 25, 2020

- Niantic informa que los problemas técnicos se han arreglado

Thanks for your patience, Trainers! We're happy to report that the technical issues that were causing lag and impacting social actions have been resolved. — Niantic Support (@NianticHelp) July 25, 2020

- Internautas felices por participar en el Pokémon Go Fest

Al principio dije: ¿debería gastar en el pase de Pokémon go Fest? Pues lo hice y fue de las mejores cosas, me llena de felicidad. — Alek H. (@alek_courage) July 25, 2020

- Pokexperto informa sobre los distintos código para canjear en tienda

Nuevo código promocional de Pokémon GO:



➡️ MQE4PFNYVRM6M

➡️ Módulo Cebo, 5 Super Ball y 5 Pegatinas



➡️ Información sobre cómo funciona:https://t.co/9UbxiYfC7A pic.twitter.com/1jVtad0Nuk — PokéXperto Ⓜ️ (@pokexperto) July 25, 2020

- Los usuarios anuncia que encontraron a Newtwo oscuro

Imágenes de Mewtwo Oscuro 🌀 y Victini en Pokémon GO pic.twitter.com/GpOFwhZhq5 — PokéXperto Ⓜ️ (@pokexperto) July 25, 2020

Pokémones en su forma Shiny liberados

Charmander con visera de Pikachu

Squirtle con visera Pikachu

Bulbasaur con visera Pikachu

Qwilfish

Jigglypuff

Heatmor

Durant

Unown G

Unown O

Tangela

Tangrowth

Woobat

Swoobat

¿Cuáles son los hábitats de Pokémon Go Fest 2020?

En esta oportunidad, los entrenadores tendrán la oportunidad de jugar en cuatro distintos hábitats. El primero de ellos estará disponible a las 10 a.m. (hora local) y el último finalizará a las 8 p.m. En estos lugares podrás capturar criaturas. No obstante, la zona horaria varía según el país que te encuentres.

Hábitat Combate

Machop

Grimer Alola

Dratini

Sneasel

Skarmory

Slakoth

Sableye

Medita

Swablu

Zangoose

Seviper

Gible

Croagunk

Stunfisk

Durant

Hábitat Fuego

Charmander con visera Pikachu

Charizard

Vulpix

Growlithe

Ponyta

Marowak Alola

Magmar

Flareon

Houndour

Torchic

Numel

Tepig

Darumaka

Litwick

Heatmor

Hábitat Amistad

Pikachu

Clefairy

Jigglypuff

Chansey

Eevee

Snorlax

Togetic

Marill

Sudowoodo

Wobbuffet

Mantine

Roselia

Feebas

Chimecho

Woobat

Hábitat Hierba

Bulbasaur con visera Pikachu

Venusaur

Extraño

Exeggcute

Exeggutor Alola

Tangela

Sunkern

Treecko

Seedot

Cherrim

Snover

Leafeon

Snivy

Foongus

Ferroseed

Hábitat Agua

Squirtle con una visera Pikachu

Poliwag

Tentacool

Magikarp

Vaporeon

Chinchou

Qwilfish

Mudkip

Carvanha

Clamperl

Luvdisc

Oshawott

Tympole

Alomomola

(Créditos: Legends Lima)

Pokémon Go Fest 2020: pokémones que saldrán de los huevos de 7 km

Pichu

Cleffa

Igglybuff

Togepi

Azurill

Buneary

Munchlax

Woobat

Happiny

Eevee

Dudew

Riolu

Chingling

Zigzagoon

Meowth

Darukama

Farfetch’d

Stunfisk

(Créditos: Legends Lima)

Asimismo es importante mencionar que debes usar tu incienso durante una hora en tu hábitat favorito. Esto aumentará la probabilidad de encontrar encontrar esos Pokémon más raros.

Novedades Pokémon Go Fest 2020

Si completas los desafíos globales, desbloquearás el evento especial que será luego de que termine el Pokémon Go Fest. Allí, podrás atrapar pokémones oriundos de la región Unova.

Keep on completing those global challenges, Trainers! If you complete enough, you’ll unlock the special post-#PokemonGOFest2020 Unova Week event! pic.twitter.com/3NrtYq5F1r — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 25, 2020

Entrenadores reportan problemas

Los jugadores de Pokémon Go han reportado mediante las redes sociales que no pueden abrir el regalo. Ante ello, Niantic mencionó que se encuentra investigando el origen del problema.

We are investigating technical issues causing problems for some Trainers with social actions such as opening your Friend List and sending invites in Raids. We will provide an update when we have a resolution. — Niantic Support (@NianticHelp) July 25, 2020

Por otra parte, para los que no compraron el pase al festival, hay incursiones de Kyogre, Charizard, Blastoise, Venasaur y Groundon. Además, se han registrado Togekis y Bulbasaurs en estado salvaje.