Fortnite: lanchas desactivadas por bugs que rompían el juego

Uno de los medios de transporte más popular dentro de Fortnite ha sido desactivado hasta nuevo aviso por motivo de la existencia de dos bugs que perjudicaban las partidas. Muchos jugadores se despertaron con la noticia que fue compartida en la cuenta de Fortnite Status, que se ocupa del soporte y notifica de las actualizaciones del battle royale.

Due to an issue, we’ve temporarily disabled Motorboats in all game modes.



We’ll provide an update when this is resolved. pic.twitter.com/B08UWqBdn9