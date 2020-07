Fortnite: jugador profesional es captado haciendo trampa [VIDEO]

Fortnite, de Epic Games, continúa siendo el líder indiscutible dentro de los battle royale. Este tipo de juegos ha hecho que muchas compañías multimillonarias, como Electronic Arts y Activision, presenten propuestas que le dan un giro de tuerca a lo acostumbrado en el género con títulos como Apex Legends y Call of Duty: Warzone respectivamente.

Ser el último en pie en esos juegos puede ser una tarea difícil y algunos jugadores recurren al juego sucio para lograr ese cometido. El uso de "hacks" suele ser común y Fortnite ha sabido hacerle frente a comparación de los citados títulos. Pero parece que hasta al mejor cazador se le puede escapar la liebre. Pruebas de "hacks" en torneos han aparecido y estos no han sido detectados por Epic Games.

La chispa que encendió el polvorín fue un tuit de Zykoma, actual jugador de Team Serenity de Norte América, quien estaba jugando en tríos con Bucktee (antes miembro de Cosa Nostra Gaming) y bman en ciertos torneos. El video que se adjuntó en el tuit nos indicaba lo evidente del hack y la precisión de bman... incluso a través de cobertura.

So yesterday, @BuckteeFN (part of my trio) found that our third member, @bmanFN, was secretly using hacks without our knowledge.



...during daily trio cups AND bugha cup.



I'm posting this to show how easily these hacks are accessible and can go multiple tournaments undetected 🤷‍♂️ pic.twitter.com/OYCY8jC2MP