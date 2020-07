Fortnite: Newbee es acusado de robar 100 mil dólares a sus jugadores

Los esports, al igual que los deportes tradicionales, no están exentos de los escándalos de corrupción. Por lo menos eso es lo que nos deja ver el coach de Fortnite denominado "Rhidax", quien se encuentra actualmente en Asia, a través de su cuenta de Twitter cuando mencionó a Newbee.

Current @newbeecn Fortnite Situation:



The org has been accused of matchfixing in the CDA (DOTA 2), leading to their essential disbanding.



Newbee trapped their players in contracts and stole all Fortnite prize money since WC, including 2 world cup qualifiers. ($100,000+ stolen)