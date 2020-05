Dota 2: Aq, midlaner de Newbee, rompe su silencio tras ser baneado de torneos chinos

Esta semana nos enteramos que la Asociación Profesional china de Dota 2 e Imba TV banearon de por vida a los jugadores de Newbee. Esto por un matchfixing que se habría originado en la partida de las clasificatorias StarLadder #3 Minor contra la escuadra de Avengerls.

Uno de los jugadores baneados, Yin “Aq” Rui, y midlaner del equipo Newbee rompió su silencio tras una publicación que hizo en sus redes sociales hablando sobre este caso, disculpándose hacia sus fanáticos y mostrando capturas de conversación con el mánager del equipo Team Aster, Yang “tou” Lin, para que juegue en su equipo juvenil.

Aq rompe su silencio tras el ban de Newbee

El 16 de mayo Aq hizo una publicación en Weibo, red social china, mostrando un lado oculto de la escena de esports del país asiático con conversaciones del mánager de Team Aster. La traducción fue hecha por el medio VPesports.

"No esperaba que el círculo de esports estuviera tan oscuro. Creo que fui engañado, lo siento muchachos, pero hay algo que tengo que decir. El mánager de Aster, tou, comenzó a contactarme y me pidió que me uniera a Aster desde el 5 de abril. No llegaron a un acuerdo con Newbee, por lo que Aster prometió dejarme unirme a ellos evitando mi contrato con Newbee y dijo que me enseñarían cómo hacerlo paso a paso. Anoche asistí a una audiencia y no esperaba que fuera así. Ahora soy como un bastardo de ambos lados. Lo siento mucho. No debería haber escuchado a las personas fuera del equipo ... Me siento terrible ahora. Espero puedas perdonarme."



Foto: Weibo

Las palabras de Aq, "el círculo de esports está oscuro", "me engañaron" sugiere que la situación es mucho más compleja y que el mánager del Team Aster podría haber tenido una agenda oculta cuando intentó sacarlo de la casa de Newbee en abril. Una forma de interpretación de todo el desastre sería asumir que el mánager de Team Aster intentó asegurar un escenario de ganar-ganar en la organización para la que trabaja al tomar a Aq de Newbee y convencerlo de exponer el arreglo del partido.

Salvando así su carrera y eventualmente pagaría una tarifa de transacción menor por él. Sin embargo, las discusiones de ida y vuelta tomaron demasiado tiempo y cuando Aq fue suspendido de por vida, Yang "tou" Lin ya no quería llevarlo porque lo hacía verse mal a los ojos de los fanáticos y sus compañeros de equipo.

Sin embargo, sin un contexto proporcionado por Aq y sin comentarios oficiales provenientes de Team Aster o de su mánager, las capturas de pantalla solo muestran una conversación que tuvo lugar a principios de abril, cuando Aq tuvo la oportunidad de mantenerse en claro.

Las capturas con las conversaciones entre Aq y tou

Luego de que Aq fuera rechazado de entrar a Team Aster, por el mánager tou, decidió mostrar las conversaciones que tuvieron.

Aq: Entonces mañana, ¿debería fingir que no pasó nada y jugar DOTA en nuestra base?

tou: Si realmente te molesta esto, entonces vete mañana por la mañana; o vaya a casa cuando la Liga haya decidido posponer el partido de Newbee. Te enseñaré qué decir.

tou: Revisé el horario y tu partido de mañana es a las 7 p. m. Puedo confirmar contigo que este partido se pospuso. Definitivamente no dejaremos que Newbee juegue desde mañana.

Aq: Si no saben que no vamos a jugar mañana, no sé cómo decirle a mi líder que tengo que irme a casa hoy.

tou: Puedes decirle a tu líder que tienes una emergencia y que no jugarás mañana o pasado mañana.

Aq: Bien, anotado.

tou: Cuando la Liga haga el anuncio, dígales que tu escuchaste esto de alguien más. Luego diles que la verdad es que sabías sobre el arreglo de partidos y te sentiste molesto, así que te fuiste a casa. Y luego, pregúntales qué hacer y cómo puedes demostrar tu valía. Negociar con el equipo en línea.

Aq: De acuerdo. Tenemos un partido mañana y no puedo irme. ¿Debería contarles sobre esto mañana por la mañana?

tou: Solo busca una excusa y vete primero.

Aq: ¿A dónde debo ir?

tou: Debería haber una habitación en nuestro equipo juvenil. El equipo principal no tiene suficiente espacio por el momento. Veré cómo puedo arreglarlo.

Aq: ¿O debería irme a casa?

tou: está bien. También es más fácil de decirlo.

tou: Si podemos encontrar ‘vacíos’ en su contrato con Newbee, entonces podemos defendernos de Newbee.

Aq: Creo que es difícil para mí unirme a Aster. Newbee puede pedirle una gran cantidad de dinero. No creo que valga la pena.

tou: Hemos hablado con Caomei y el precio es ¥ 1.6m (S/.774 971 o $225 282).

Aq: Eso ya es demasiado.

tou: hablaré con nuestro jefe y veré cómo podemos hacerlo.

tou: ¿Tus compañeros de equipo saben sobre esto?

Aq: Todos están practicando en la base. No me dijeron nada.

tou: ¿Estás dispuesto a irte directamente?

Aq: ¿Qué quieres decir?

tou: Ven a nuestra base de equipo juvenil, encontraremos un lugar para ti.

Todo esto sucedió en comienzos de abril, en esos momentos el mánager de Team Aster conocía que habían investigaciones sobre Newbee y aprovechó la ocasión para intentar llevarse a Aq del equipo, pues era un jugador con mucho talento y ahora está prohibido de jugar en torneos profesionales de Dota 2 en China. ¿Qué opinas sobre esta situación revelada por el midlaner de Newbee?

¿Quién es el midlaner de Newbee, Yin “Aq” Rui?



Foto: Newbee Weibo

El jugador de China empezó su carrera a la edad de 18 años en el 2018 con el equipo Newbee.Young, luego fue al equipo Typhoon E-Sports Club, For The Dream, volvió a Typhoon y finalmente ingresó al equipo principal de Newbee el 20 de setiembre del 2019.

Recién bajo la escuadra de Newbee empezaron los logros más importantes ganando una gran cantidad de torneos Tier 2/3 en China y logrando el segundo lugar en ESL One Los Angeles 2020 Online: China, cuando perdieron contra Royal Never Give Up por 3-1.

Tras más de 6 meses en el equipo, su carrera parece haber finalizado en Dota 2 porque ha sido baneado de las competencias organizadas por Mars Media, Imba TV y la Asociación Profesional China de Dota 2.

