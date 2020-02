Dota 2 | Xiao 8, campeón de The International, acusa a equipo chino de arreglar partidas

En estos momentos se están llevando a cabo las clasificatorias para la StarLadder IMBA Minor de Dota 2 en la región de China. Esta Minor, que se jugará en Ucrania durante los días 5 y 8 de marzo, definirá al último equipo clasificado a la ESL One Los Ángeles Major de Dota 2.

4 equipos estaban compitiendo por el cupo a este torneo. Se tratan de los equipos de:

- Avengerls

- Newbee

- Keen Gaming

- Team Aster

Estas clasificatorias han llamado mucho la atención y no precisamente por la calidad de juego. Si no porque un campeón de The International, considerado el mundial de Dota 2, ha acusado a uno de los equipos de 322. (Perder un encuentro de Dota 2 para ganar una apuesta hecha en tú contra por ti mismo).

El jugador en cuestión es Zhang “xiao8” Ning. Quien actualmente es coach del equipo de EHOME y que en el 2014 salió campeón de The International con Newbee.

Él ha acusado al equipo de Avengerls de dejarse ganar en la partida del playoff que jugaron en contra de Newbee.

En un stream realizado en su canal personal. El jugador manifestó su descontento con estos actos e incluso comentó que “si este no fuera una partida arreglada comería heces”

En el siguiente video, se ve un análisis completo de la partida en la cual Avengerls pierde después de tener una importante ventaja y que para el campeón de The International representa un claro 322.

El último cupo para Ucrania

Después del supuesto 322 por parte de Avnengerls. Estos se enfrentaron a Keen Gaming, en la llave baja, contra los que perdieron.

Actualmente se está jugando el enfrentamiento entre Newbee y Team Aster. El ganador llegará a la final de los playoffs mientras que el perdedor tendrá que volver a intentarlo en contra de Keen Gaming.

Ver vídeo en directo de BeyondTheSummit en www.twitch.tv

