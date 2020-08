Counter-Strike: pashaBiceps se une a Team Liquid como streamer

Los fanáticos de Counter-Strike han recibido un anuncio sorpresivo de parte de la organización Team Liquid. Pues, una de las estrellas de Polonia y más queridas en la comunidad de CS:GO, ahora será streamer oficial del equipo del caballo azul. Hablamos de Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski.

Conocido por su frase "You are not my friend, you are my brother my friend" vuelve a una organización con sus 32 años de edad. El jugador polaco hasta hace un tiempo fue parte del equipo AGO de Polonia tras desvincularse de Virtus.pro.

Mediante un divertido video creado por Team Liquid, hicieron el anuncio simulando una conversación de Whatsapp entre miembros del equipo actual de CS:GO. PashaBiceps compartió el video con este mensaje:

"Ok chicos. ¡Papito está llegando!

Estoy ingresando a Team Liquid y me estoy convirtiendo en su nuevo amigo, que los apoyará para bien o para mal. Junto haremos una gran historia en CS:GO. Vamos hermanos, ¡vamos Liquid!

PS: Stewie por si acaso, ya tienes mi número"

Ok boys. Papito is coming!

I'm joining @teamliquid and becoming their new friend, which will support them for better or worse. Together we will make great history in CS:GO. Let's go brothers, let's go Team Liquid 💪



PS: @Stewie just in case, you know my number 😁 https://t.co/ciSP0wCOal