Call of Duty: Modern Warfare y Warzone: x2 de experiencia en todo este fin de semana

La Temporada Cinco de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone ha comenzado esta semana y, como de costumbre, un nuevo battle pass también está disponible. Pero supongamos que quieres probar las nuevas armas que obtendrás en el pase de batalla para considerarlas en tu loadout, entonces déjame decirte que la solución ha llegado. Desde hoy, y todo el fin de semana, todo avance que requiera experiencia será duplicado.

✅ Double XP

✅ Double Weapon XP

✅ Double Tiers



All live now through the 10th for #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/A6BS3aBt7v