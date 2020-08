Dota 2: Gambit anuncia que gpk será el remplazo de Abed en la OMEGA League para Evil Geniuses

Cuando la OMEGA League Dota 2 fue anunciada en diferentes regiones del mundo. Una de las cosas que más llamó la atención, fue que el equipo de Estados Unidos Evil Geniuses, participaría en el torneo que se estaba organizando para la región de Europa.

Esta decisión sorprendió a muchas personas pues serviría para ver, después de varios meses, el roster de Evil Geniuses de forma completa aunque, después se dio a conocer que esto no sería así.

Y es que, RAMZES666 confirmó hace unas semanas que Abed, el midlaner oficial del equipo, no jugaría con el equipo pues él todavía se encuentra en Filipinas y por la latencia, se le hace imposible jugar en Europa. Es así, que después de varios meses de intriga, por fin se ha hecho oficial el jugador que remplazará a Abed en la línea de medio durante la OMEGA League Dota 2.

A través de su cuenta de Twitter, el equipo europeo de Gambit anunció que su midlaner Danil "gpk" Skutin, será el suplente de Abed durante este torneo.

Gpk will play for @EvilGeniuses at OMEGA League on short-term loan basis. It was a mutual agreement and we believe that Danil will greatly benefit from this experience. GL & HF ✊#GambitDota2 pic.twitter.com/FHuT2Slxeo