Dota 2: RAMZES666 confirma que Evil Geniuses jugará sin Abed la OMEGA League

La llegada del COVID-19 y su posterior cuarentena, causó que muchos equipos de Dota 2 tuvieran que jugar con suplentes los diferentes torneos online que se realizaron durante estos meses.

A pesar de que la mayoría de equipos jugaban con su roster casi completo, Evil Geniuses no contó con la misma suerte. Resulta que, tres de sus cinco jugadores, no viven en Estados Unidos. Estamos hablando de: Andreas Franck "Cr1t-" Nielsen, Roman "RAMZES666" Kushnarev y Abed “Abed” Yusop.

Y es que, los dos primeros viven en Europa y el último en SEA. Esta es la razón, por la que Evil Geniuses tuvo que jugar con dos suplentes durante los torneos continentales ya que Cr1t- si podía jugar con sus compañeros.

A pesar de que Evil Geniuses tuvo buenos resultados, parece que no estaban conformes con su performance y decidieron no participar en más torneos de América hasta nuevo aviso. Aunque, hace poco anunciaron que jugarán el torneo OMEGA League Dota 2 en Europa. Esto, con la intención de jugar con su roster completo, aunque, esto no se podrá realizar.

No jugarán completos

Resulta que, hace poco Roman "RAMZES666" Kushnarev, offlaner del equipo, anunció que Abed no podrá jugar el torneo pues sigue en Filipinas.

Ante esto, Evil Geniuses jugará con un suplente que aún no está confirmado. Con este anuncio, el equipo quedaría conformado de la siguiente manera:

1. Artour "Arteezy" Babaev

2. Suplente

3. Roman "RAMZES666" Kushnarev

4. Andreas Franck "Cr1t-" Nielsen

5. Tal "Fly" Aizik

Recordemos que, Arteezy y Fly han estado jugando partidas clasificatorias en Europa. Esto lo sabemos ya que, en las transmisiones que Arteeezy hace a través de Twitch, se le ve jugando en servers de Europa para adaptarse al ping.

Fuente: AFK Gaming