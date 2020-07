Dota 2: Arteezy explica por qué dejó de jugar medio

Artour “Arteezy” Babaev, es uno de los jugadores de Dota 2 más famosos y queridos dentro de la comunidad mundial del esport desarrollado por Valve.

Actualmente, el jugador nacido en Canadá, ha decidido tomarse un descanso junto a su equipo Evil Geniuses de los torneos regionales de Dota 2.

A pesar de esto, para no perder la costumbre, ha decidido realizar streams a través de Twitch en donde juega Dota 2 y conversa con todos sus seguidores. Estos, muchas veces le hacen preguntas sobre otros equipos o sobre su pasado y Arteezy las responde de la mejor manera.

Hace poco, el jugador explicó cuáles fueron las razones por las que dejó de jugar medio y decidió jugar de carry.

"Por lo que recuerdo, creo que estaba en una fase en la que realmente no me gustaba la línea de medio o algo así.

Creo que muchos jugadores de mid pasan por esto, donde sienten que la progresión de mid y la evolución del juego con el tiempo va en contra de lo que realmente los hizo bueno en el carril central. Como por ejemplo, obtienes buenos resultados tradeando golpes o lo que sea y luego introducen una mayor cantidad de regeneración o cambian de posición a la torre y luego sientes que no puedes hacer algo que solías hacer. Así que te desmotivas un poco.

Pero eventualmente, lo superas y vuelves a mejorar, esa es toda la evolución de Dota. Pero no me gustó, prefiero jugar carry.

Realmente no me gusta mid. Siento que cada vez que voy a mid siempre me va bien o gano mi linea, pero no puedo matar en las otras lineas. Simplemente no me divertido. Probablemente porque en realidad no sé cómo hacer un snowball. En un pub, es bastante fácil porque la gente juega como idiotas, pero en los juegos reales, en realidad tienes que tener un conocimiento bastante alto del juego ".