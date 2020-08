Dota 2: equipo de Dendi, B8 Esports, denuncia la desaparición del jugador Oleg

El jugador offlaner del equipo B8 Esports, Oleg "LastHero" Demidovich, fue arrestado en Minsk, Belorrusia durante una protesta pacífica contra la brutalidad policial y el régimen autoritario de Alexander Lukashenko, quien está en el poder más de 26 años.

El jugador de Dota 2 decidió salir a las calles tras las elecciones presidenciales que se realizaron el 9 de agosto en Bielorrusia, muchos protestantes estaba bloqueando las calles con entrada a la capital. El día de la elección durante la tarde, el proveedor de internet más grande del país fue bloqueado y Bielorrusia no tuvo internet durante 3 días.

Como el conflicto llegó a mayores, muchos jugadores de esports bielorrusos fueron afectados sin poder mostrar su desempeño en óptimas condiciones con sus equipos en los torneos en línea. B8 estuvo participando en la clasificatoria a OMEGA League Europa, pero falló en su intento de llegar a la división Immortal.

Por esta razón, Lasthero fue acompañado con 3 amigos en Victory Square en Minsk, donde iban a realizar esta protesta pacífica. Cerca de las 19:00, oficiales de policía se acercaron a ellos, por razones desconocidas para la organización B8, los llevaron a la estación del metro donde habían otros 50 detenidos.

Después de ello, el contacto con Oleg se perdió. Dmitry "Fishman" Polishcuk, el segundo jugador bielorruso del equipo B8, a la 1:00 a. m., intentó buscar mediante el servicio 102 alguna información sobre la detención de Oleg.

Él le indicó toda la información de su compañero, recién hoy han conocido más detalles sobre lo ocurrido con Oleg. De acuerdo a sus amigos, él se encontraría detenido preliminarmente en una prisión en Zhodino, en la región de Minsk. Todavía no se han contactado con él, pero uno de sus amigos ya ha sido liberado.

