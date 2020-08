Dota 2: Team Nigma anuncia que Kuroky no jugará la OMEGA League y en su remplazo estará rmN

El día de hoy, les comentamos que gpk sería el suplente de Abed durante la OMEGA League Dota 2 para Evil Geniuses. Pues, mientras algunos equipos ya conocen a su roster completo para este torneo para el que cada vez falta menos, otros equipos anuncian que no podrán contar con su roster oficial para este importante torneo.

A través de su cuenta de Twitter, Team Nigma anunció que Kuro "KuroKy" Salehi, capitán del equipo, no jugará el torneo organizado por WePlay! pues todavía no se recupera de la operación en la muñeca que también lo dejó fuera de la OGA Dota Pit Season 2 Europa.

Unfortunately, @NigmaKuroKy is still recovering from his injury and won’t be able to compete in the @OmegaDotaLeague.



Can we convince @rmN_dota to stand-in once more?#StarsAlign pic.twitter.com/2gYcrV85s8