Dota 2: Thunder Predator busca apoderarse de la punta de la ESL One Tailandia contra Business Associates

La última fecha de la ESL One Tailandia no fue la mejor para los equipos peruanos de Dota 2. Y es que tanto Beastcoast como Infamous Gaming fueron derrotados 2-0 y no consiguieron mantener la punta de la tabla. A pesar de eso, el día de mañana, dos equipos peruanos volverán a representar al Perú para mantenerse en lo más alto de la tabla, por lo menos en el caso de uno de ellos.

Quincy Crew vs G-Pride 12:00 m

El primer enfrentamiento será justamente entre los dos últimos equipos de la tabla. Que, para sorpresa de muchos, incluye al equipo de Quincy Crew que en la primera fecha fue sorprendido por un contundente 4 Zoomers. En frente de ellos, se encuentra el equipo peruano de G-Pride que perdió en la primera fecha contra Beastcoast.

Sin duda un enfrentamiento que dará que hablar más allá de que es la primera vez que estos dos equipos se cruzan de forma profesional.

Thunder Predator vs Bussines Associates 3:00 p. m.

Thunder Predator tendrá frente a ellos al tercer colero de la tabla. Business Associates que perdió en la primera fecha contra Infamous Gaming. La última vez que se enfrentaron el equipo peruano venció de forma contundente 2-0 a Business Associates y es el claro favorito para llevarse este enfrentamiento y posicionarse en la punta de la tabla junto a 4 Zoomers.

Tabla ESL One Tailandia

Foto: Liquipedia

Formato y Calendario

El torneo se dividirá en tres etapas.:

Clasificaciones regionales (31 de julio -2 de agosto)

4 equipos competirán por dos slots entre los equipos invitados de forma directa al torneo. De estos 4 equipos, 2 son invitados y 2 son clasificados de las Open Qualifier.

Fase de Grupos (8 – 23 de agosto)

Los 8 equipos clasificados serán agrupados en un grupo donde jugarán partidas al Mejor de 3. Los primeros 4 equipos clasifican a los Playoffs y los últimos 4 son eliminados del torneo.

Playoffs (25 – 30 de agosto)

Sera un formato de doble eliminación. Todas las partidas serán al Mejor de 3 a excepción de la final que será al Mejor de 5.

Prize Pool

1er Lugar - $28,000

2do Lugar - $14,000

3er Lugar - $7,000

4to Lugar - $5,000

5to Lugar - $3,500

6to Lugar - $3,000

7mo Lugar - $2,500

8vo Lugar - $2,000

