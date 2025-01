La c antante, actriz y empresaria Selena Gomez se mostró visiblemente afectada en un video que compartió el lunes 27 de enero en sus redes sociales, donde expresó su tristeza por la situación de las personas que están siendo deportadas de Estados Unidos .

En su mensaje, lamentó no poder hacer más por ellas, afirmando: "ojalá pudiera hacer algo al respecto". No obstante, tras recibir críticas, decidió eliminar el video y publicó un nuevo mensaje que decía: "Se ve que no está bien mostrar empatía por la gente".