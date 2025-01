Selena Gomez ROMPE en LLANTO por niños migrantes deportados: "Los tratan como delincuentes"

En medio de una fuerte crisis migratoria marcada por la deportación de personas hacia México, Selena Gomez, protagonista de la película Emilia Pérez, no dudó en expresar su solidaridad y empatía hacia sus compatriotas mexicanos.

Con la voz quebrada y lágrimas en el rostro, Selena compartió su sentir en un mensaje contundente: "Solo quiero decir que lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante". Estas palabras reflejaron su profundo dolor y preocupación por la difícil realidad que enfrentan miles de familias.

"Perdón, México": Selena Gomez promete buscar formas de apoyar a migrantes deportados desde EE. UU. En el video, la ex estrella de Disney aparece notablemente conmovida, acompañada de un mensaje en pantalla que decía: "I’m sorry México" (Perdón, México en español).

Aunque Selena Gomez no hizo una referencia directa a las deportaciones en su mensaje, el contexto y la emotividad de sus palabras dejan entrever una clara relación con esta problemática. Las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos han generado controversia debido a su impacto en las comunidades mexicanas, provocando la separación de familias y afectando a miles de individuos.

Para concluir su mensaje, que ya no está disponible en sus redes sociales pero fue retomado por varios usuarios en la red social 'X', la cantante expresó que, aunque es consciente de que no puede "hacer mucho", se esforzará por encontrar una forma de apoyar a todos los mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos a México.

"Lo siento de verdad, esto me afecta profundamente. Me gustaría hacer algo, pero no sé qué pueda hacer. Prometo que intentaré encontrar una forma de ayudar", concluyó Selena Gomez en el mensaje, ahora eliminado, sobre los migrantes deportados de Estados Unidos a México.