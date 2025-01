¡MALAS NOTICIAS, conductores! Estas personas NO podrán obtener su licencia de conducir en 2025

Si planeas solicitar tu licencia de conducir en Nueva York, es esencial estar informado sobre quiénes no califican para obtener este documento. Contar con una licencia de conducir es clave para disfrutar de movilidad y comodidad en el estado, pero no todas las personas cumplen con los criterios necesarios para ser elegibles. Aquí te explicamos quiénes no pueden obtener una licencia de conducir en EE. UU. y todo lo que necesitas saber.