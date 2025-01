¡Sin filtro! Fossati fue contundente y confesó por qué no ponía a Grimaldo en Perú: "No tienen..."

Uno de los hechos que generó diversas opiniones en el técnico uruguayo Jorge Fossati durante su estadía en la selección peruana, fue el cuestionamiento hacia el estratega debido a que no le daba minutos al exfutbolista de Sporting Cristal, Joao Grimaldo.

Jorge Fossati reveló por qué Joao Grimaldo no tenía minutos con la selección peruana

El jugador nacional militaba en el exterior, luego de su paso por tienda celeste, por lo que, venía siendo convocado normalmente a la 'Blanquirroja' para las Eliminatorias 2026. Sin embargo, pese a eso, el extremo izquierdo estaba lejos de tener rodaje en las clasificatorias.

Joao Grimaldo no seguirá en Partizán de Belgrado para esta temporada/Foto: LÍBERO

Bajo ese contexto, tras su salida de la selección peruana, el 'Nonno' decidió romper su silencio y responder a todos los cuestionamientos por no darle minutos a la ex 'joya' del Rímac. Mediante una entrevista con TV Perú Deportes, el entrenador con pasado en Universitario, indicó que, en aquel entonces, Grimaldo tenía una versión muy diferente a la que mostró en Cristal, tras su presente con Partizán de Belgrado.

"Es muy fácil decir, 'cómo no le dio más participación a Joao Grimaldo'. Joao Grimaldo no es de Cristal. Esos que critican, seguramente no vieron nunca un partido del equipo donde está hoy. No tienen ni idea de cuántos minutos ha jugado, y cuántos no, hasta el día de hoy. Resumo, y sin lavarme las manos encima del jugador. Es un chico de 20 años que tiene que afirmarse en su nuevo club", sostuvo Jorge Fossati.

A su vez, el ex DT de Perú, no dudó en poner como ejemplo al actual delantero de Alianza Lima, y señalar que, la edad no era un factor definitivo para ser considerado en la 'Bicolor'.